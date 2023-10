Coin Master village cost – all villages and their prices

There’s more to Coin Master than all those juicy free spins – Coin Master villages also play an integral part in its gameplay. But the Coin Master village cost racks up quickly with each level, and with more than 400 villages to get through, you’d better start saving. In this guide, we list all the different villages, their village level, and how many coins they’ll set you back. You can also check out our Coin Master free spins and Coin Master free coins guides to make some bank.

Coin Master village cost

Coin Master village cost list

Below, we list every Coin Master village in the game so far, and how many coins they cost. There are a few later villages that we don’t have the cost for yet, but we’ll be sure to update this guide as soon as we know more.

Village evel Coin Master village name Coin Master village cost One Lands of Vikings 3.1 million coins Two Ancient Egypt 5.2 million coins Three Snowy Alps 9.5 million coins Four Inca 13.2 million coins Five Far East 16.3 million coins Six Stone Age 17.4 million coins Seven Sunny Hawaii 20.6 million coins Eight Troy 25.8 million coins Nine Africa 31.0 million coins Ten Atlantis 34.8 million coins 11 The Future 35.8 million coins 12 Woodstock 37.4 million coins 13 Arabian Nights 41 million coins 14 Moon Landing 42.8 million coins 15 Wild West 58.3 million coins 16 Netherland 60.0 million coins 17 Jungle 64.0 million coins 18 Wonderland 67.2 million coins 19 Miners 69.9 million coins 20 The Arctic 60 million coins 21 Apocalypse 61 million coins 22 Candy Land 63.4 million coins 23 Army Camp 64.2 million coins 24 Halloween 67.3 million coins 25 The Tribe 66.6 million coins 26 Australia 71 million coins 27 Columbus 69.7 million coins 28 Mexico 75.8 million coins 29 Magical Forest 81 million coins 30 India 85.7 million coins 31 The 50’s 91.7 million coins 32 Thailand 97.2 million coins 33 Coin Manor 108.9 million coins 34 Dragon Lair 115.2 million coins 35 Greek Island 120.1 million coins 36 L.A. Dreams 126.3 million coins 37 The Wizard 134 million coins 38 Oil Tyrant 141.5 million coins 39 La Familia 153.6 million coins 40 Area 51 163.8 million coins 41 Night of the Dead 165.1 million coins 42 Steampunk Land 174.6 million coins 43 The Zoo 180.5 million coins 44 Russia 192.3 million coins 45 Musketeers 205 million coins 46 Lady Bug 216.2 million coins 47 Theme Park 229 million coins 48 Tibet 251.5 million coins 49 Hell 272.8 million coins 50 Easter 279 million coins 51 Japan 282.9 million coins 52 Swamp 291 million coins 53 Wizard of Oz 304 million coins 54 Timbuktu 320.7 million coins 55 Jurassic Ville 345.3 million coins 56 Canada 348.1 million coins 57 Mongolia 368.4 million coins 58 Jacks and the Beanstalks 384.1 million coins 59 Scotland 409.9 million coins 60 Robin Hood 433.1 million coins 61 Deep-Sea 453.3 million coins 62 Don Quixote 483.4 million coins 63 Colosseum 505.3 million coins 64 Cat Castle 523 million coins 65 Olympus 542.6 million coins 66 Trolls 565.8 million coins 67 Aliens 591.4 million coins 68 Da Vinci 630.0 million coins 69 Sand Land 658.5 million coins 70 Elves 694.8 million coins 71 Switzerland 726.2 million coins 72 Truckers 773.7 million coins 73 Spain 0.9 billion coins 74 Little Red 0.9 billion coins 75 Unicorn 1 billion coins 76 Scientist 1 billion coins 77 Romania 1 billion coins 78 Court House 1 billion coins 79 Tin Soldier 1.1 billion coins 80 Crazy Bride 1.1 billion coins 81 Pilot 1.2 billion coins 82 Fairy Tale 1.3 billion coins 83 Car Racing 1.4 billion coins 84 Gnome 1.4 billion coins 85 Desert Punk 1.4 billion coins 86 Detective 1.4 billion coins 87 Baba Yaga 1.5 billion coins 88 Barbarian 1.7 billion coins 89 Restaurant 1.7 billion coins 90 King Arthur 1.8 billion coins 91 Sinbad 1.8 billion coins 92 Bikers Bar 2 billion coins 93 Caribbean Resort 2.1 billion coins 94 Super Heroes 2.2 billion coins 95 Egyptian Pyramids 2.2 billion coins 96 Olympic Games 2.3 billion coins 97 Mountain Climbers 2.4 billion coins 98 Milky Way 2.6 billion coins 99 Ski Slope 2.7 billion coins 100 Royal Monkey 2.8 billion coins 101 Snow White 2.8 billion coins 102 Goblin Ghetto 3.1 billion coins 103 Yemen 3.4 billion coins 104 Wu Xing 3.4 billion coins 105 Circus 3.6 billion coins 106 Yokai 3.7 billion coins 107 Golf Course 3.8 billion coins 108 Lucha Libre 4.1 billion coins 109 Cyber Cowboys 4.2 billion coins 110 Rice Farmer 4.6 billion coins 111 Captain Shipyard 4.7 billion coins 112 Irish Craic 5 billion coins 113 Oktoberfest 5.3 billion coins 114 Amazon 5.6 billion coins 115 Aztec 5.7 billion coins 116 Forbidden City 5.8 billion coins 117 Ice Queen 6 billion coins 118 Samurai 6.4 billion coins 119 Santa’s Factory 6.7 billion coins 120 Soccer/Football 7 billion coins 121 Tennis 7.4 billion coins 122 Thanksgiving 7.8 billion coins 123 Toys 8.2 billion coins 124 Venice 8.5 billion coins 125 Witches 9 billion coins 126 Yankee 9.2 billion coins 127 Zanzibar 9.6 billion coins 128 Moby Dick 10.2 billion coins 129 Turkey 10.6 billion coins 130 Argentina 11.3 billion coins 131 Boxing Club 11.8 billion coins 132 Carnival 12.6 billion coins 133 Dracula 13.1 billion coins 134 Future Park 13.5 billion coins 135 Gymnastics 14.3 billion coins 136 New York 14.5 billion coins 137 Swamp Princess 15.1 billion coins 138 Punk Rock 15.2 billion coins 139 Railroad 16.2 billion coins 140 Rio 17.8 billion coins 141 Space Pirate 18.6 billion coins 142 Mech Workshop 19.8 billion coins 143 Jocke & Jonna 20.7 billion coins 144 Colombia 21.1 billion coins 145 Petra 21.6 billion coins 146 Monkey Kingdom 22 billion coins 147 Persian Sultan 22.6 billion coins 148 Desert Party 22.9 billion coins 149 Hercules 23.4 billion coins 150 Shaolin 23.8 billion coins 151 Baker Shop 24.6 billion coins 152 Billiard 24.8 billion coins 153 Noah’s Ark 25.8 billion coins 154 Doomsday 26.8 billion coins 155 Orc 28.2 billion coins 156 Fairy 29 billion coins 157 Ice Age 30.2 billion coins 158 Cleopatra 30.5 billion coins 159 Valhalla 31.3 billion coins 160 Supervillain 32 billion coins 161 Horse Racing 33.6 billion coins 162 Jazz Club 34.2 billion coins 163 Fashion 34.5 billion coins 164 Barber Shop 36 billion coins 165 Mermaid City 37.1 billion coins 166 Street Dance 37.9 billion coins 167 Saloon Slickers 38.8 billion coins 168 Centaure 40.6 billion coins 169 Dungeon Lair 41.8 billion coins 170 Brazil Amazon 43.8 billion coins 171 Morocco 45 billion coins 172 Firefighters 45.7 billion coins 173 Jousting 46.6 billion coins 174 Sculpture Workshop 48.4 billion coins 175 Babylon 49 billion coins 176 Boarding School 51.3 billion coins 177 Movie Set 52.8 billion coins 178 Dino Ranch 52.4 billion coins 179 American Football 56 billion coins 180 Beauty and the Beast 57.7 billion coins 181 Galapagos 59.6 billion coins 182 Robo Tech Girl 61.4 billion coins 183 Darwin 64.1 billion coins 184 Dinner 64.9 billion coins 185 Mad Hatter 67 billion coins 186 San Francisco 68.6 billion coins 187 Rally Racing 70.5 billion coins 188 Madagascar 72.9 billion coins 189 Police Station 75.4 billion coins 190 Bee Hive 76.8 billion coins 191 Napoleon 79.1 billion coins 192 Basketball 82.2 billion coins 193 Film Noir 84.8 billion coins 194 Baseball 87.3 billion coins 195 Pet Saloon 89.7 billion coins 196 Scouts Camp 92.6 billion coins 197 Leprechaun 95.4 billion coins 198 Athletics 98.2 billion coins 199 Burglar 101.1 billion coins 200 Ice Hockey 104.2 billion coins 201 Talk Show 106.9 billion coins 202 Havana 110.6 billion coins 203 Cyber Future 113.8 billion coins 204 Magic Show 117.6 billion coins 205 Arcade 120.8 billion coins 206 Jamaica 124.4 billion coins 207 Louise The 16th 127.2 billion coins 208 Sea Master Park 132 billion coins 209 Zombie Boogie 135.9 billion coins 210 Motorbike 140 billion coins 211 County Folk Band 144 billion coins 212 Trainer of Dragons 148.8 billion coins 213 China Wall 153 billion coins 214 Mail Man 157.6 billion coins 215 Theatre 162 billion coins 216 Grand Biking Tour 167 billion coins 217 Space Cleaners 172 billion coins 218 Dwarf Workshop 177 billion coins 219 Swimming Pool 182.4 billion coins 220 Odysseus 188.4 billion coins 221 Haunted House 194.1 billion coins 222 Jungle Explorers 200 billion coins 223 Stranded Island 206.1 billion coins 224 Construction Site 212.4 billion coins 225 Thai Boxing 218.9 billion coins 226 Museum Life 225.6 billion coins 227 Roman Square 232.5 billion coins 228 Cricket 239.6 billion coins 229 Nordic Fisherman 246.9 billion coins 230 Georgia 245.6 billion coins 231 Tesla’s Lab 262.2 billion coins 232 Iceland 270.2 billion coins 233 Portugal Vasco da Gama 278.5 billion coins 234 Templar Order 287 billion coins 235 Aircraft Carrier 295.8 billion coins 236 Alien Museum 304.8 billion coins 237 Prisoner Escape 314.1 billion coins 238 Maharaja 323.7 billion coins 239 Alien Invasion 333.6 billion coins 240 Royal Heaven 343.8 billion coins 241 Submarine 354.3 billion coins 242 Princess Pack 365.1 billion coins 243 Chocolate Factory 376.2 billion coins 244 Hansel and Gretel 387.7 billion coins 245 Mage Room 399.6 billion coins 246 Gardener 411.8 billion coins 247 Venice Beach 424.3 billion coins 248 Biker’s Gang 437.3 billion coins 249 Ice Skating 450.7 billion coins 250 Pastry Shop 464.4 billion coins 251 Mauri 478.6 billion coins 252 Archery 493.2 billion coins 253 Doughnut Shop 499 billion coins 254 Wagon Train 514 billion coins 255 Sumo 530 billion coins 266 Bowling 546 billion coins 257 Cyborg 562 billion coins 258 Momotaro 579 billion coins 259 Green Earth 597 billion coins 260 Leonardo’s Workshop 614 billion coins 261 Voodoo Shop 633 billion coins 262 Clock Master 652 billion coins 263 River Beast 671 billion coins 264 Bollywood 691 billion coins 265 Wedding 712 billion coins 266 Crab Fishing 733 billion coins 267 Surfing Beach 755 billion coins 268 Bangkok Market 778 billion coins 269 Panda Reservoir 801 billion coins 270 Ninja Village 825 billion coins 271 Art Gallery 850 billion coins 272 Japan Hot Springs 876 billion coins 273 Food Festival 902 billion coins 274 Snow Playground 929 billion coins 275 Subway 957 billion coins 276 Camel Fair 985 billion coins 277 Monkey Brewery 1,002 billion coins 278 Space Post 1,045 billion coins 279 Sakura 1,077 billion coins 280 Astronaut Space Station 1,109 billion coins 281 Pool Party 1,142 billion coins 282 Valentine 1,177 billion coins 283 Chinatown 1,212 billion coins 284 Mech Dino Lab 1,248 billion coins 285 Stone Beasts 1,286 billion coins 286 Scary Theme Park 1,324 billion coins 287 Human and Orc War 1,364 billion coins 288 Witch Hunter 1,405 billion coins 289 Parliament 1,447 billion coins 290 Science Fair 1,490 billion coins 291 Library 1,535 billion coins 292 Vintage Market 1,581 billion coins 293 Hollywood Premier 1,629 billion coins 294 Drive-in 1,668 billion coins 295 Indian Festival 1,728 billion coins 296 CSI Lab 1,780 billion coins 297 Tango 1,834 billion coins 298 Thai Festival 1,889 billion coins 299 Cyberpunk Japan 1,945 billion coins 300 Victorian Sci-Fi 2,003 billion coins 301 Christmas Market 2,064 billion coins 302 Skydive 2,156 billion coins 303 Gran Hotel 2,189 billion coins 304 Apocalypse City Survival 2,255 billion coins 305 Comic Convention 2,322 billion coins 306 Deep-Sea Civilization 2,392 billion coins 307 Karaoke Room 2,464 billion coins 308 Magic Lana 2,537 billion coins 309 Crocodile Farm 2,614 billion coins 310 Radio Station 2,692 billion coins 311 Road Trip 2,773 billion coins 312 Mexican Restaurant 2,856 billion coins 313 Full Moon Party 2,940 billion coins 314 Magic Academy 3,030 billion coins 315 Bag Shop 3,121 billion coins 316 Vintage Toy Shop 3,214 billion coins 317 Aquarium Inside 3,311 billion coins 318 Chinese Tavern 3,410 billion coins 319 Noodle Shop 3,512 billion coins 320 Music Store 3,619 billion coins 321 K-Pop 3,726 billion coins 322 Herb Class Room 3,838 billion coins 323 Cosmetic Shop 3,953 billion coins 324 Carnival Fortune 3,411 billion coins 325 Airport 3,513 billion coins 326 Hospital 3,619 billion coins 327 Dog Trainer 3,728 billion coins 328 Cosplay Party 3,839 billion coins 329 Unicorn Cafe 3,958 billion coins 330 Ice Cream Shop 4,074 billion coins 331 Cheese Factory 4,195 billion coins 332 Safari 4,324 billion coins 333 Bus House 4,454 billion coins 334 Corgi Marathon 4,588 billion coins 335 Street Performance 4,725 billion coins 336 Fish Market 4,870 billion coins 337 Koi Fish Pond 5,013 billion coins 338 Pet Photo Studio 5,166 billion coins 339 Gnome Forest 5,323 billion coins 340 Tea Field 5,482 billion coins 341 Garden Barbecue 5,646 billion coins 342 Game Show 5,815 billion coins 343 Barn Life 5,990 billion coins 344 Monster Lounge 6,100 billion coins 345 Taekwondo Match 6,200 billion coins 346 Fitness Center 6,400 billion coins 347 Ethiopian Eats 6,600 billion coins 348 Curry Cafe 6,800 billion coins 349 Textile Bazaar 7,000 billion coins 350 Basketball Park 7,300 billion coins 351 Balloon Ride 7,500 billion coins 352 Art Class 7,700 billion coins 353 Gamer Cafe 7,900 billion coins 354 Gnome Home 8,200 billion coins 355 Arctic Campers 8,400 billion coins 356 Spa Treatment 8,700 billion coins 357 Sand Contest 8,900 billion coins 358 Orange Grove 9,200 billion coins 359 Ninja Mission 9,500 billion coins 360 Monkey Feast 9,800 billion coins 361 Garden Maze 10 trillion coins 362 Nepal Trek 10.3 trillion coins 363 Horror Movie 10.6 trillion coins 364 Marathon Track 10.9 trillion coins 365 Tokyo Road 11.3 trillion coins 366 Hi-tech Hackers 11.6 trillion coins 367 Music Studio 12 trillion coins 368 Reggae Band 12.4 trillion coins 369 Tomato Festival 12.7 trillion coins 370 Train Market 13.1 trillion coins 371 Roller Coaster 13.5 trillion coins 372 Fossil Site 13.9 trillion coins 373 Future Lab 14.4 trillion coins 374 Ice Festival 14.8 trillion coins 375 Vintage Hotel 15.3 trillion coins 376 Parkour Pros 15.7 trillion coins 377 Bird Garden 16.2 trillion coins 378 Hot Dog Contest 16.7 trillion coins 379 Robot Battle 17.2 trillion coins 380 Insect Exhibit 17.7 trillion coins 381 Birthday Dinner 18.3 trillion coins 382 Cave Family 18.9 trillion coins 383 Shark Diving 19.4 trillion coins 384 Boss Office 20 trillion coins 385 Arts Fair 20.7 trillion coins 386 Rock Concert 21.5 trillion coins 387 Ship Deck 21.9 trillion coins 398 Pet Hospital 22.6 trillion coins 389 Future Car Show 23.3 trillion coins 390 Hacker Heaven 24.0 trillion coins 391 Chess Match 24.7 trillion coins 392 Animal Cafe 25.4 trillion coins 393 Polar Plaza 26.2 trillion coins 394 Mongolia Winter 27.0 trillion coins 395 Mathematician 27.8 trillion coins 396 Gorilla Gardens 28.6 trillion coins 397 Sushi Bar 29.5 trillion coins 398 Veggie Contest 30.4 trillion coins 399 Water Bungalow 31.3 trillion coins 400 Postman Patch 32.6 trillion coins 401 Turkish Rooftop 33.3 trillion coins 402 Bonsai Display 34.2 trillion coins 403 Midsummer Festival 35.2 trillion coins 404 Clock Shop 36.3 trillion coins 405 Lotus Pond 37.5 trillion coins 406 Dynasty Drama 38.5 trillion coins 407 Drive Thru 39.6 trillion coins 408 Miss Coin Show 41 trillion coins 409 Tiger Sanctuary 42.1 trillion coins 410 Taiwan Travel 43.3 trillion coins 411 Mardi Gras 44.6 trillion coins 412 Traffic Patrol 46.3 trillion coins 413 College Dorm 47.4 trillion coins 414 Aqua Float Park 48.8 trillion coins 415 Night Safari 50.3 trillion coins 416 Cheese Boutique 51.8 trillion coins 417 Coffee Shop 53.4 trillion coins 418 Foam Party 55.0 trillion coins 419 Mochi Ceremony 56.6 trillion coins 420 Magical Studio 58.3 trillion coins 421 Psychic Crew 60 trillion coins 422 Turtle World 61.9 trillion coins 423 Fishing Pier 63.8 trillion coins 424 Laundromat 65.7 trillion coins 425 Cactus House 67.7 trillion coins 426 Stock Exchange 69.7 trillion coins 427 Horse Ranch 71.8 trillion coins 428 Powerlift Match 73.9 trillion coins 429 Honeycomb Hike 76.1 trillion coins 430 Dino Exhibit 78.4 trillion coins 431 Blacksmith Mill 80.8 trillion coins 432 Sweet Shop 83.2 trillion coins 433 Air Freight 85.8 trillion coins 434 Cookie Factory 88.3 trillion coins 435 Bamboo Business 90.9 trillion coins 436 Butterfly Bench 93.7 trillion coins 437 Kitty Kitchen 96.5 trillion coins 438 Super Showers 99.4 trillion coins 439 Road Repair 101.3 trillion coins 440 India Pitstop 104.2 trillion coins 441 Robot Factory 107.4 trillion coins 442 Juggling Junction 110.9 trillion coins 443 Grape Stomping 114.2 trillion coins 444 Bumper Cars 117.8 trillion coins 445 Pizza Place 121.1 trillion coins 446 Running Race 124.9 trillion coins 447 Crystal Cavern 128.6 trillion coins 448 Biohazard Zone 132.5 trillion coins 449 Lantern Fest 136.4 trillion coins 450 Duck Crosswalk 140.5 trillion coins 451 Waterfall Walk 144.7 trillion coins 452 Vintage Barber 149.2 trillion coins 453 Space Voyage 153.8 trillion coins 454 Subway Station 158.5 trillion coins 455 Climbing Gym 163.3 trillion coins 456 Remote Runway 168 trillion coins 457 Princess Palace 173.5 trillion coins 458 Illusion Show 178.5 trillion coins 459 Little Village 184.5 trillion coins 460 Hippo Home 189.5 trillion coins 461 Dinosaur Dash 195.5 trillion coins 462 Holiday House 201.5 trillion coins 463 Alien Arrival 207.5 trillion coins 464 Coffee Mill 213.5 trillion coins 465 Saloon Standoff 220 trillion coins 466 Tomato Lab 227 trillion coins 467 Kung Fu Ring 233.5 trillion coins 468 Pirate Party 240.5 trillion coins 469 Wizard’s Wagon 248 trillion coins 470 Waterfall Cafe 255.5 trillion coins 471 Haunted Hall 263 trillion coins 472 Troll Treasury 271 trillion coins

How many Coin Master villages are there?

Currently, there are a whopping 452 villages in Coin Master, each with 25 items needed to complete them. There are new villages coming to Coin Master all the time, so this number will likely go up in the future.

How do I get a Coin Master village discount?

Most of the time, you’re lumped with paying the full price to progress through all the villages. However, during Village Mania events, you can snag a Coin Master village discount. There are two types of Village Mania discounts to enjoy. The first gives you 20% or more off all items, and the second gives you 65% off items in the bottom row – which happen to be the most expensive.

