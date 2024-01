National Pokédex 2024: all Pokémon listed

Almost every year it gets harder and harder to catch ‘em all. As the Pokédex grows with each new generation, you now have to track down a whopping 1,008 monsters, To help you out on your adventure, we put together a Pokédex that lists all Pokémon from Kanto to Paldea and everything in between.

Now, let’s get into our Pokédex with all Pokémon in the national dex.

Gen 1 Pokémon list​

Pokémon name Sprite Kanto dex/National dex Type Bulbasaur #001/#001 Grass/Poison Ivysaur #002/#002 Grass/Poison Venusaur #003/#003 Grass/Poison Charmander #004/#004 Fire Charmeleon #005/#005 Fire Charizard #006/#006 Fire/Flying Squirtle #007/#007 Water Wartortle #008/#008 Water Blastoise #009/#009 Water Caterpie #010/#010 Bug Metapod #011/#011 Bug Butterfree #012/#012 Bug/Flying Weedle #013/#013 Bug/Poison Kakuna #014/#014 Bug/Poison Beedrill #015/#015 Bug/Poison Pidgey #016/#016 Normal/Flying Pidgeotto #017/#017 Normal/Flying Pidgeot #018/#018 Normal/Flying Rattata #019/#019 Normal Alolan Rattata -/#019 Dark/Normal Raticate #020/#020 Normal Alolan Raticate -/#020 Dark/Normal Spearow #021/#021 Normal/Flying Fearow #022/#022 Normal/Flying Ekans #023/#023 Poison Arbok #024/#024 Poison Pikachu #025/#025 Electric Raichu #026/#026 Electric Alolan Raichu -/#026 Electric/Psychic Sandshrew #027/#027 Ground Alolan Sandshrew -/#027 Ice/Steel Sandslash #028/#028 Ground Alolan Sandslash -/#028 Ice/Steel Nidoran♀ #029/#029 Poison Nidorina #030/#030 Poison Nidoqueen #031/#031 Poison/Ground Nidoran♂ #032/#032 Poison Nidorino #033/#033 Poison Nidoking #034/#034 Poison/Ground Clefairy #035/#035 Fairy Clefable #036/#036 Fairy Vulpix #037/#037 Fire Alolan Vulpix -/#037 Ice Ninetales #038/#038 Fire Alolan Ninetales -/#038 Ice/Fairy Jigglypuff #039/#039 Normal/Fairy Wigglytuff #040/#040 Normal/Fairy Zubat #041/#041 Poison/Flying Golbat #042/#042 Poison/Flying Oddish #043/#043 Grass/Poison Gloom #044/#044 Grass/Poison Vileplume #045/#045 Grass/Poison Paras #046/#046 Bug/Grass Parasect #047/#047 Bug/Grass Venonat #048/#048 Bug/Poison Venomoth #049/#049 Bug/Poison Diglett #050/#050 Ground Alolan Diglett -/#050 Ground/Steel Dugtrio #051/#051 Ground Alolan Dugtrio -/#051 Ground/Steel Meowth #052/#052 Normal Alolan Meowth -/#052 Dark Galarian Meowth -/#052 Steel Persian #053/#053 Normal Alolan Persian -/#053 Dark Psyduck #054/#054 Water Golduck #055/#055 Water Mankey #056/#056 Fighting Primeape #057/#057 Fighting Growlithe #058/#058 Fire Hisuian Growlithe -/#058 Fire/Rock Arcanine #059/#059 Fire Hisuian Arcanine -/#059 Fire/Rock Poliwag #060/#060 Water Poliwhirl #061/#061 Water Poliwrath #062/#062 Water/Fighting Abra #063/#063 Psychic Kadabra #064/#064 Psychic Alakazam #065/#065 Psychic Machop #066/#066 Fighting Machoke #067/#067 Fighting Machamp #068/#068 Fighting Bellsprout #069/#069 Grass/Poison Weepinbell #070/#070 Grass/Poison Victreebel #071/#071 Grass/Poison Tentacool #072/#072 Water/Poison Tentacruel #073/#073 Water/Poison Geodude #074/#074 Rock/Ground Alolan Geodude -/#074 Rock/Electric Graveler #075/#075 Rock/Ground Alolan Graveler -/#075 Rock/Electric Golem #076/#076 Rock/Ground Alolan Golem -/#076 Rock/Electric Ponyta #077/#077 Fire Galarian Ponyta -/#077 Psychic Rapidash #078/#078 Fire Galarian Rapidash -/#078 Psychic/Fairy Slowpoke #079/#079 Water/Psychic Galarian Slowpoke -/#079 Psychic Slowbro #080/#080 Water/Psychic Galarian Slowbro -/#080 Poison/Psychic Magnemite #081/#081 Electric/Steel Magneton #082/#082 Electric/Steel Farfetch’d #083/#083 Normal/Flying Galarian Farfetch’d -/#083 Fighting Doduo #084/#084 Normal/Flying Dodrio #085/#085 Normal/Flying Seel #086/#086 Water Dewgong #087/#087 Water/Ice Grimer #088/#088 Poison Alolan Grimer -/#088 Poison/Dark Muk #089/#089 Poison Alolan Muk -/#089 Poison/Dark Shellder #090/#090 Water Cloyster #091/#091 Water/Ice Gastly #092/#092 Ghost/Poison Haunter #093/#093 Ghost/Poison Gengar #094/#094 Ghost/Poison Onix #095/#095 Rock/Ground Drowzee #096/#096 Psychic Hypno #097/#097 Psychic Krabby #098/#098 Water Kingler #099/#099 Water Voltorb #100/#100 Electric Hisuian Voltorb -/#100 Electric/Grass Electrode #101/#101 Electric Hisuian Electrode -/#101 Electric/Grass Exeggcute #102/#102 Grass/Psychic Exeggutor #103/#103 Grass/Psychic Alolan Exeggutor -/#103 Grass/Dragon Cubone #104/#104 Ground Marowak #105/#105 Ground Alolan Marowak -/#105 Fire/Ghost Hitmonlee #106/#106 Fighting Hitmonchan #107/#107 Fighting Lickitung #108/#108 Normal Koffing #109/#109 Poison Weezing #110/#110 Poison Galarian Weezing -/#110 Poison/Fairy Rhyhorn #111/#111 Ground/Rock Rhydon #112/#112 Ground/Rock Chansey #113/#113 Normal Tangela #114/#114 Grass Kangaskhan #115/#115 Normal Horsea #116/#116 Water Seadra #117/#117 Water Goldeen #118/#118 Water Seaking #119/#119 Water Staryu #120/#120 Water Starmie #121/#121 Water/Psychic Mr. Mime #122/#122 Psychic/Fairy Galarian Mr. Mime -/#122 Ice/Psychic Scyther #123/#123 Bug/Flying Jynx #124/#124 Ice/Psychic Electabuzz #125/#125 Electric Magmar #126/#126 Fire Pinsir #127/#127 Bug Tauros #128/#128 Normal Magikarp #129/#129 Water Gyarados #130/#130 Water/Flying Lapras #131/#131 Water/Ice Ditto #132/#132 Normal Eevee #133/#133 Normal Vaporeon #134/#134 Water Jolteon #135/#135 Electric Flareon #136/#136 Fire Porygon #137/#137 Normal Omanyte #138/#138 Rock/Water Omastar #139/#139 Rock/Water Kabuto #140/#140 Rock/Water Kabutops #141/#141 Rock/Water Aerodactyl #142/#142 Rock/Flying Snorlax #143/#143 Normal Articuno #144/#144 Ice/Flying Galarian Articuno -/#144 Psychic/Flying Zapdos #145/#145 Electric/Flying Galarian Zapdos -/#145 Fighting/Flying Moltres #146/#146 Fire/Flying Galarian Moltres -/#146 Dark/Flying Dratini #147/#147 Dragon Dragonair #148/#148 Dragon Dragonite #149/#149 Dragon/Flying Mewtwo #150/#150 Psychic Mew #151/#151 Psychic

Gen 2 Pokémon list

Pokémon name Sprite Johto dex/National dex Type Chikorita #001/#152 Grass Bayleef #002/#153 Grass Meganium #003/#154 Grass Cyndaquil #004/#155 Fire Quilava #005/#156 Fire Typhlosion #006/#157 Fire Hisuian Typhlosion -/#157 Fire/Ghost Totodile #007/#158 Water Croconaw #008/#159 Water Feraligatr #009/#160 Water Sentret #019/#161 Normal Furret #020/#162 Normal Hoothoot #015/#163 Normal/Flying Noctowl #016/#164 Normal/Flying Ledyba #030/#165 Bug/Flying Ledian #031/#166 Bug/Flying Spinarak #032/#167 Bug/Poison Ariados #033/#168 Bug/Poison Crobat #039/#169 Poison/Flying Chinchou #176/#170 Water/Electric Lanturn #177/#171 Water/Electric Pichu #021/#172 Electric Cleffa #040/#173 Fairy Igglybuff #044/#174 Normal/Fairy Togepi #046/#175 Fairy Togetic #047/#176 Fairy/Flying Natu #161/#177 Psychic/Flying Xatu #162/#178 Psychic/Flying Mareep #053/#179 Electric Flaaffy #054/#180 Electric Ampharos #055/#181 Electric Bellossom #086/#182 Grass Marill #132/#183 Water/Fairy Azumarill #133/#184 Water/Fairy Sudowoodo #107/#185 Rock Politoed #075/#186 Water Hoppip #067/#187 Grass/Flying Skiploom #068/#188 Grass/Flying Jumpluff #069/#189 Grass/Flying Aipom #123/#190 Normal Sunkern #103/#191 Grass Sunflora #104/#192 Grass Yanma #101/#193 Bug/Flying Wooper #056/#194 Water/Ground Paldean Wooper -/#194 Poison/Ground Quagsire #057/#195 Water/Ground Espeon #188/#196 Psychic Umbreon #189/#197 Dark Murkrow #213/#198 Dark/Flying Slowking #082/#199 Water/Psychic Galarian Slowking -/#199 Poison/Psychic Misdreavus #219/#200 Ghost Unown #061/#201 Psychic Wobbuffet #108/#202 Psychic Girafarig #149/#203 Normal/Psychic Pineco #093/#204 Bug Forretress #094/#205 Bug/Steel Dunsparce #052/#206 Normal Gligar #193/#207 Ground/Flying Steelix #063/#208 Steel/Ground Snubbull #125/#209 Fairy Granbull #126/#210 Fairy Qwilfish #163/#211 Water/Poison Hisuian Qwilfish -/#211 Dark/Poison Scizor #112/#212 Bug/Steel Shuckle #168/#213 Bug/Rock Heracross #114/#214 Bug/Fighting Sneasel #218/#215 Dark/Ice Hisuian Sneasel -/#215 Fighting/Poison Teddiursa #198/#216 Normal Ursaring #199/#217 Normal Slugma #216/#218 Fire Magcargo #217/#219 Fire/Rock Swinub #195/#220 Ice/Ground Piloswine #196/#221 Ice/Ground Corsola #173/#222 Water/Rock Galarian Corsola -/#222 Ghost Remoraid #174/#223 Water Octillery #175/#224 Water Delibird #194/#225 Ice/Flying Mantine #202/#226 Water/Flying Skarmory #203/#227 Steel/Flying Houndour #214/#228 Dark/Fire Houndoom #215/#229 Dark/Fire Kingdra #192/#230 Water/Dragon Phanpy #200/#231 Ground Donphan #201/#232 Ground Porygon2 #221/#233 Normal Stantler #131/#234 Normal Smeargle #159/#235 Normal Tyrogue #145/#236 Fighting Hitmontop #148/#237 Fighting Smoochum #154/#238 Ice/Psychic Elekid #156/#239 Electric Magby #152/#240 Fire Miltank #151/#241 Normal Blissey #223/#242 Normal Raikou #243/#243 Electric Entei #244/#244 Fire Suicune #245/#245 Water Larvitar #249/#246 Rock/Ground Pupitar #250/#247 Rock/Ground Tyranitar #251/#248 Rock/Dark Lugia #252/#249 Psychic/Flying Ho-Oh #253/#250 Fire/Flying Celebi #256/#251 Psychic/Grass

Gen 3 Pokémon list​​

Pokémon name Sprite Hoenn dex/National dex Type Treecko #001/#252 Grass Grovyle #002/#253 Grass Sceptile #003/#254 Grass Torchic #004/#255 Fire Combusken #005/#256 Fire/Fighting Blaziken #006/#257 Fire/Fighting Mudkip #007/#258 Water Marshtomp #008/#259 Water/Ground Swampert #009/#260 Water/Ground Poochyena #010/#261 Dark Mightyena #011/#262 Dark Zigzagoon #012/#263 Normal Galarian Zigzagoon -/#263 Dark/Normal Linoone #013/#264 Normal Galarian Linoone -/#264 Dark/Normal Wurmple #014/#265 Bug Silcoon #015/#266 Bug Beautifly #016/#267 Bug/Flying Cascoon #017/#268 Bug Dustox #018/#269 Bug/Poison Lotad #019/#270 Water/Grass Lombre #020/#271 Water/Grass Ludicolo #021/#272 Water/Grass Seedot #022/#273 Grass Nuzleaf #023/#274 Grass/Dark Shiftry #024/#275 Grass/Dark Tailow #025/#276 Normal/Flying Swellow #026/#277 Normal/Flying Wingull #027/#278 Water/Flying Pelipper #028/#279 Water/Flying Ralts #029/#280 Psychic/Fairy Kirlia #030/#281 Psychic/Fairy Gardevoir #031/#282 Psychic/Fairy Surskit #032/#283 Bug/Water Masquerain #033/#284 Bug/Flying Shroomish #034/#285 Grass Breloom #035/#286 Grass/Fighting Slakoth #036/#287 Normal Vigoroth #037/#288 Normal Slaking #038/#289 Normal Nincada #042/#290 Bug/Ground Ninjask #043/#291 Bug/Flying Shedinja #044/#292 Bug/Ghost Whismur #045/#293 Normal Loudred #046/#294 Normal Exploud #047/#295 Normal Makuhita #048/#296 Fighting Hariyama #049/#297 Fighting Azurill #054/#298 Normal/Fairy Nosepass #060/#299 Rock Skitty #061/#300 Normal Delcatty #062/#301 Normal Sableye #068/#302 Dark/Ghost Mawile #069/#303 Steel/Fairy Aron #070/#304 Steel/Rock Lairon #071/#305 Steel/Rock Aggron #072/#306 Steel/Rock Meditite #076/#307 Fighting/Psychic Medicham #077/#308 Fighting/Psychic Electrike #078/#309 Electric Manectric #079/#310 Electric Plusle #080/#311 Electric Minun #081/#312 Electric Volbeat #086/#313 Bug Illumise #087/#314 Bug Roselia #094/#315 Grass/Poison Gulpin #095/#316 Poison Swalot #096/#317 Poison Carvanha #097/#318 Water/Dark Sharpedo #098/#319 Water/Dark Wailmer #099/#320 Water Wailord #100/#321 Water Numel #101/#322 Fire/Ground Camerupt #102/#323 Fire/Ground Torkoal #105/#324 Fire Spoink #110/#325 Psychic Grumpig #111/#326 Psychic Spinda #114/#327 Normal Trapinch #116/#328 Ground Vibrava #117/#329 Ground/Dragon Flygon #118/#330 Ground/Dragon Cacnea #119/#331 Grass Cacturne #120/#332 Grass/Dark Swablu #121/#333 Normal/Flying Altaria #122/#334 Dragon/Flying Zangoose #123/#335 Normal Seviper #124/#336 Poison Lunatone #125/#337 Rock/Psychic Solrock #126/#338 Rock/Psychic Barboach #127/#339 Water/Ground Whiscash #128/#340 Water/Ground Corphish #129/#341 Water Crawdaunt #130/#342 Water/Dark Baltoy #131/#343 Ground/Psychic Claydol #132/#344 Ground/Psychic Lileep #133/#345 Rock/Grass Cradily #134/#346 Rock/Grass Anorith #135/#347 Rock/Bug Armaldo #136/#348 Rock/Bug Feebas #140/#349 Water Milotic #141/#350 Water Castform #142/#351 Normal Kecleon #145/#352 Kecleon Shuppet #146/#353 Ghost Banette #147/#354 Ghost Duskull #148/#355 Ghost Dusclops #149/#356 Ghost Tropius #150/#357 Grass/Flying Chimecho #151/#358 Psychic Absol #152/#359 Dark Wynaut #160/#360 Psychic Snorunt #171/#361 Ice Glalie #172/#362 Ice Spheal #173/#363 Ice/Water Sealeo #174/#364 Ice/Water Walrein #175/#365 Ice/Water Clamperl #176/#366 Water Huntail #177/#367 Water Gorebyss #178/#368 Water Relicanth #179/#369 Water/Rock Luvdisc #183/#370 Water Bagon #187/#371 Dragon Shelgon #188/#372 Dragon Salamence #189/#373 Dragon/Flying Beldum #190/#374 Steel/Psychic Metang #191/#375 Steel/Psychic Metagross #192/#376 Steel/Psychic Regirock #193/#377 Rock Regice #194/#378 Ice Registeel #195/#379 Steel Latias #196/#380 Dragon/Psychic Latios #197/#381 Dragon/Psychic Kyogre #198/#382 Water Groudon #199/#383 Ground Rayquaza #200/#384 Dragon/Flying Jirachi #201/#385 Steel/Psychic Deoxys #202/#386 Psychic

Gen 4 Pokémon list

Pokémon name Sprite Sinnoh dex/National dex Type Turtwig #001/#387 Grass Grotle #002/#388 Grass Torterra #003/#389 Grass/Ground Chimchar #004/#390 Fire Monferno #005/#391 Fire/Fighting Infernape #006/#392 Fire/Fighting Piplup #007/#393 Water Prinplup #008/#394 Water Empoleon #009/#395 Water/Steel Starly #010/#396 Normal/Flying Staravia #011/#397 Normal/Flying Staraptor #012/#398 Normal/Flying Bidoof #013/#399 Normal Bibarel #014/#400 Normal/Water Kricketot #015/#401 Bug Kricketune #016/#402 Bug Shinx #017/#403 Electric Luxio #018/#404 Electric Luxray #019/#405 Electric Budew #025/#406 Grass/Poison Roserade #027/#407 Grass/Poison Cranidos #036/#408 Rock Rampardos #037/#409 Rock Shieldon #038/#410 Rock/Steel Bastiodon #039/#411 Rock/Steel Burmy #045/#412 Bug Wormadam (Plant Cloak) #046/#413 Bug/Grass Wormadam (Sandy Cloak) #046/#413 Bug/Ground Wormadam (Trash Cloak) #046/#413 Bug/Steel Mothim #047/#414 Bug/Flying Combee #053/#415 Bug/Flying Vespiquen #054/#416 Bug/Flying Pachirisu #055/#417 Electric Buizel #056/#418 Water Floatzel #057/#419 Water Cherubi #058/#420 Grass Cherrim #059/#421 Grass Shellos #060/#422 Water Gastrodon #061/#423 Water/Ground Ambipom #064/#424 Normal Drifloon #065/#425 Ghost/Flying Drifblim #066/#426 Ghost/Flying Buneary #067/#427 Normal Lopunny #068/#428 Normal Mismagius #073/#429 Ghost Honchkrow #075/#430 Dark/Flying Glameow #076/#431 Normal Purugly #077/#432 Normal Chingling #082/#433 Psychic Stunky #084/#434 Poison/Dark Skuntank #085/#435 Poison/Dark Bronzor #088/#436 Steel/Psychic Bronzong #089/#437 Steel/Psychic Bonsly #092/#438 Rock Mime Jr. #094/#439 Psychic/Fairy Happiny #096/#440 Normal Chatot #102/#441 Normal/Flying Spiritomb #108/#442 Ghost/Dark Gible #109/#443 Dragon/Ground Gabite #110/#444 Dragon/Ground Garchomp #111/#445 Dragon/Ground Munchlax #112/#446 Normal Riolu #115/#447 Fighting Lucario #116/#448 Fighting/Steel Hippopotas #122/#449 Ground Hippowdon #123/#450 Ground Skorupi #127/#451 Poison/Bug Drapion #128/#452 Poison/Dark Croagunk #129/#453 Poison/Fighting Toxicroak #130/#454 Poison/Fighting Carnivine #131/#455 Grass Finneon #134/#456 Water Lumineon #135/#457 Water Mantyke #140/#458 Water/Flying Snover #142/#459 Grass/Ice Abomasnow #143/#460 Grass/Ice Weavile #145/#461 Dark/Ice Magnezone #180/#462 Electric/Steel Lickilicky #162/#463 Normal Rhyperior #188/#464 Ground/Rock Tangrowth #182/#465 Grass Electivire #199/#466 Electric Magmortar #202/#467 Fire Togekiss #175/#468 Fairy/Flying Yanmega #184/#469 Bug/Flying Leafeon #169/#470 Grass Glaceon #170/#471 Ice Gliscor #154/#472 Ground/Flying Mamoswine #205/#473 Ice/Ground Porygon-Z #194/#474 Normal Gallade #160/#475 Psychic/Fighting Probopass #156/#476 Rock/Steel Dusknoir #191/#477 Ghost Froslass #208/#478 Ice/Ghost Rotom #152/#479 Electric/Ghost Heat Rotom #152/#479 Electric/Fire Wash Rotom #152/#479 Electric/Water Frost Rotom #152/#479 Electric/Ice Fan Rotom #152/#479 Electric/Flying Mow Rotom #152/#479 Electric/Grass Uxie #146/#480 Psychic Mesprit #147/#481 Psychic Azelf #148/#482 Psychic Dialga #149/#483 Steel/Dragon Palkia #150/#484 Water/Dragon Heatran -/#485 Fire/Steel Regigigas -/#486 Normal Giratina #210/#487 Ghost/Dragon Cresselia -/#488 Psychic Phione -/#489 Water Manaphy #151/#490 Water Darkrai -/#491 Dark Shaymin (Land Forme) -/#492 Grass Shaymin (Sky Forme) -/#492 Grass/Flying Arceus -/#493 Normal

Gen 5 Pokémon list

Pokémon name Sprite Unova dex/National dex Type Victini #000/#494 Psychic/Fire Snivy #001/#495 Grass Servine #002/#496 Grass Serperior #003/#497 Grass Tepig #004/#498 Fire Pignite #005/#499 Fire/Fighting Emboar #006/#500 Fire/Fighting Oshawott #007/#501 Water Dewott #008/#502 Water Samurott #009/#503 Water Hisuian Samurott -/#503 Water/Dark Patrat #010/#504 Normal Watchog #011/#505 Normal Lillipup #012/#506 Normal Herdier #013/#507 Normal Stoutland #014/#508 Normal Purrloin #015/#509 Dark Liepard #016/#510 Dark Pansage #017/#511 Grass Simisage #018/#512 Grass Pansear #019/#513 Fire Simisear #020/#514 Fire Panpour #021/#515 Water Simipour #022/#516 Water Munna #023/#517 Psychic Musharna #024/#518 Psychic Pidove #025/#519 Normal/Flying Tranquill #026/#520 Normal/Flying Unfezant #027/#521 Normal/Flying Blitzle #028/#522 Electric Zebstrika #029/#523 Electric Roggenrola #030/#524 Rock Boldore #031/#525 Rock Gigalith #032/#526 Rock Woobat #033/#527 Psychic/Flying Swoobat #034/#528 Psychic/Flying Drillbur #035/#529 Ground Excadrill #036/#530 Ground/Steel Audino #037/#531 Normal Timburr #038/#532 Fighting Gurdurr #039/#533 Fighting Conkeldurr #040/#534 Fighting Tympole #041/#535 Water Palpitoad #042/#536 Water Seismitoad #043/#537 Water Throh #044/#538 Fighting Sawk #045/#539 Fighting Sewaddle #046/#540 Bug/Grass Swadloon #047/#541 Bug/Grass Leavanny #048/#542 Bug/Grass Venipede #049/#543 Bug/Poison Whirlipede #050/#544 Bug/Poison Scolipede #051/#545 Bug/Poison Cottonee #052/#546 Grass/Fairy Whimsicott #053/#547 Grass/Fairy Petilil #054/#548 Grass Lilligant #055/#549 Grass Hisuian Lilligant -/#549 Grass/Fighting Basculin #056/#550 Water Sandile #057/#551 Ground/Dark Krokorok #058/#552 Ground/Dark Krookodile #059/#553 Ground/Dark Darumaka #060/#554 Fire Galarian Darumaka -/#554 Ice Darmanitan #061/#555 Fire Galarian Darmanitan -/#555 Ice Maractus #062/#556 Grass Dwebble #063/#557 Bug/Rock Crustle #064/#558 Bug/Rock Scraggy #065/#559 Dark/Fighting Scrafty #066/#560 Dark/Fighting Sigilyph #067/#561 Psychic/Fighting Yamask #068/#562 Ghost Galarian Yamask -/#562 Ground/Ghost Cofagrigus #069/#563 Ghost Tirtouga #070/#564 Water/Rock Carracosta #071/#565 Water/Rock Archen #072/#566 Rock/Flying Archeops #073/#567 Rock/Flying Trubbish #074/#568 Poison Garbodor #075/#569 Poison Zorua #076/#570 Dark Hisuian Zorua -/#570 Normal/Ghost Zoroark #077/#571 Dark Hisuian Zoroark -/#571 Normal/Ghost Minccino #078/#572 Normal Cinccino #079/#573 Normal Gothita #080/#574 Psychic Gothorita #081/#575 Psychic Gothitelle #082/#576 Psychic Solosis #083/#577 Psychic Duosion #084/#578 Psychic Reuniclus #085/#579 Psychic Ducklett #086/#580 Water/Flying Swanna #087/#581 Water/Flying Vanillite #088/#582 Ice Vanillish #089/#583 Ice Vanilluxe #090/#584 Ice Deerling #091/#585 Normal/Grass Sawsbuck #092/#586 Normal/Grass Emolga #093/#587 Electric/Flying Karrablast #094/#588 Bug Escavalier #095/#589 Bug/Steel Foongus #096/#590 Grass/Poison Amoongus #097/#591 Grass/Poison Frillish #098/#592 Water/Ghost Jellicent #099/#593 Water/Ghost Alomomola #100/#594 Water Joltik #101/#595 Bug/Electric Galvantula #102/#596 Bug/Electric Ferroseed #103/#597 Grass/Steel Ferrothorn #104/#598 Grass/Steel Klink #105/#599 Steel Klang #106/#600 Steel Klinklang #107/#601 Steel Tynamo #108/#602 Electric Eelektrik #109/#603 Electric Eelektross #110/#604 Electric Elgyem #111/#605 Psychic Beheeyem #112/#606 Psychic Litwick #113/#607 Ghost/Fire Lampent #114/#608 Ghost/Fire Chandelure #115/#609 Ghost/Fire Axew #116/#610 Dragon Fraxure #117/#611 Dragon Haxorus #118/#612 Dragon Cubchoo #119/#613 Ice Beartic #120/#614 Ice Cryogonal #121/#615 Ice Shelmet #122/#616 Bug Accelgor #123/#617 Bug Stunfisk #124/#618 Ground/Electric Galarian Stunfisk -/#618 Ground/Steel Mienfoo #125/#619 Fighting Mienshao #126/#620 Fighting Druddigon #127/#621 Dragon Golett #128/#622 Ground/Ghost Golurk #129/#623 Ground/Ghost Pawniard #130/#624 Dark/Steel Bisharp #131/#625 Dark/Steel Bouffalant #132/#626 Normal Rufflet #133/#627 Normal/Flying Braviary #134/#628 Normal/Flying Hisuian Braviary -/#628 Psychic/Flying Vullaby #135/#629 Dark/Flying Mandibuzz #136/#630 Dark/Flying Heatmor #137/#631 Fire Durant #138/#632 Bug/Steel Deino #139/#633 Dark/Dragon Zweilous #140/#634 Dark/Dragon Hydreigon #141/#635 Dark/Dragon Larvesta #142/#636 Bug/Fire Volcarona #143/#637 Bug/Fire Cobalion #144/#638 Steel/Fighting Terrakion #145/#639 Rock/Fighting Virizion #146/#640 Grass/Fighting Tornadus #147/#641 Flying Thundurus #148/#642 Electric/Flying Reshiram #149/#643 Dragon/Fire Zekrom #150/#644 Dragon/Electric Landorus #151/#645 Ground/Flying Kyurem #152/#646 Dragon/Ice Keldeo #153/#647 Water/Fighting Meloetta #154/#648 Normal/Psychic Genesect #155/#649 Bug/Steel

Gen 6 Pokémon list

Pokémon name Sprite Kalos dex/National dex Type Chespin #001/#650 Grass Quilladin #002/#651 Grass Chesnaught #003/#652 Grass / Fighting Fennekin #004/#653 Fire Braixen #005/#654 Fire Delphox #006/#655 Fire / Psychic Froakie #007/#656 Water Frogadier #008/#657 Water Greninja #009/#658 Water / Dark Bunnelby #010/#659 Normal Diggersby #011/#660 Normal / Ground Fletchling #014/#661 Normal / Flying Fletchinder #015/#662 Fire / Flying Talonflame #016/#663 Fire / Flying Scatterbug #020/#664 Bug Spewpa #021/#665 Bug Vivillon #022/#666 Bug / Flying Litleo #057/#667 Fire / Normal Pyroar #058/#668 Fire / Normal Flabébé #068/#669 Fairy Floette #069/#670 Fairy Florges #079/#671 Fairy Skiddo #089/#672 Grass Gogoat #090/#673 Grass Pancham #091/#674 Fighting Pangoro #092/#675 Fighting / Dark Furfrou #093/#676 Normal Espurr #114/#677 Psychic Meowstic #115/#678 Psychic Honedge #117/#679 Steel / Ghost Doublade #118/#680 Steel / Ghost Aegislash #119/#681 Steel / Ghost Spritzee #129/#682 Fairy Aromatisse #130/#683 Fairy Swirlix #131/#684 Fairy Slurpuff #132/#685 Fairy Inkay #010/#686 Dark/Psychic Malamar #011/#687 Dark / Psychic Binacle #021/#688 Rock / Water Barbaracle #022/#689 Rock / Water Skrelp #030/#690 Poison / Water Dragalge #031/#691 Poison / Dragon Clauncher #032/#692 Water Clawitzer #033/#693 Water Helioptile #046/#694 Electric / Normal Heliolisk #047/#695 Electric / Normal Tyrunt #064/#696 Rock / Dragon Tyrantrum #065/#697 Rock / Dragon Amaura #066/#698 Rock/Ice Aurorus #067/#699 Rock/Ice Sylveon #085/#700 Fairy Hawlucha #089/#701 Fighting / Flying Dedenne #110/#702 Electric / Fairy Carbink #124/#703 Rock / Fairy Goomy #019/#704 Dragon Sliggoo #020/#705 Dragon Hisuian Sliggoo -/#705 Steel / Dragon Goodra #021/#706 Dragon Hisuian Goodra -/#706 Steel / Dragon Klefki #050/#707 Steel / Fairy Phantump #061/#708 Ghost / Grass Trevenant #062/#709 Ghost / Grass Pumpkaboo #063/#710 Ghost / Grass Gourgeist #064/#711 Ghost / Grass Bergmite #079/#712 Ice Avalugg #080/#713 Ice Hisuian Avalugg -/#713 Ice / Rock Noibat #113/#714 Flying / Dragon Noivern #114/#715 Flying / Dragon Xerneas #148/#716 Fairy Yveltal #149/#717 Dark / Flying Zygarde #150/#718 Dragon / Ground Diancie #151/#719 Rock / Fairy Hoopa #152/#720 Psychic / Ghost Hoopa Unbound #152/#720 Psychic / Dark Volcanion #153/#721 Fire / Water

Gen 7 Pokémon list

Pokemon name Sprite Alola dex/National dex Type Rowlet #001/#722 Grass/Flying Dartrix #002/#723 Grass/Flying Decidueye #003/#724 Grass/Ghost Hisuian Decidueye -/#725 Grass/Fighting Litten #004/#725 Fire Torracat #005/#726 Fire Incineroar #006/#727 Fire/Dark Popplio #007/#728 Water Brionne #008/#729 Water Primarina #009/#730 Water/Fairy Pikipek #010/#731 Normal/Flying Trumbeak #011/#732 Normal/Flying Toucannon #012/#733 Normal/Flying Yungoos #013/#734 Normal Gumshoos #014/#735 Normal Grubbin #027/#736 Bug Charjabug #028/#737 Bug/Electric Vikavolt #029/#738 Bug/Electric Crabrawler #059/#739 Fighting Crabominable #060/#740 Fighting/Ice Oricorio (Baile style) #082/#741 Fire/Flying Oricorio (Pom-Pom style) #082/#741 Electric/Flying Oricorio (Pa’u style) #082/#741 Psychic/Flying Oricorio (Sensu style) #082/#741 Ghost/Flying Cutiefly #083/#742 Bug/Fairy Ribombee #084/#743 Bug/Fairy Rockruff #103/#744 Rock Lycanroc #104/#745 Rock Wishiwashi #110/#746 Water Mareanie #113/#747 Poison/Water Toxapex #114/#748 Poison/Water Mudbray #132/#749 Ground Mudsdale #133/#750 Ground Dewpider #141/#751 Water/Bug Araquanid #142/#752 Water/Bug Fomantis #143/#753 Grass Lurantis #144/#754 Grass Morelull #145/#755 Grass/Fairy Shiinotic #146/#756 Grass/Fairy Saladit #161/#757 Poison/Fire Salazzle #162/#758 Poison/Fire Stufful #169/#759 Normal/Fighting Bewear #170/#760 Normal/Fighting Bounsweet #171/#761 Grass Steenee #172/#762 Grass Tsareena #173/#763 Grass Comfey #174/#764 Fairy Oranguru #176/#765 Normal/Psychic Passimian #177/#766 Fighting Wimpod #182/#767 Bug/Water Golisopod #183/#768 Bug/Water Sandygast #186/#769 Ghost/Ground Palossand #187/#770 Ghost/Ground Pyukumuku #200/#771 Water Type: Null #203/#772 Normal Silvally #204/#773 Normal Minior #213/#774 Rock/Flying Komala #222/#775 Normal Turtonator #224/#776 Fire/Dragon Togedemaru #225/#777 Electric/Steel Mimikyu #242/#778 Ghost/Fairy Bruxish #243/#779 Water/Psychic Drampa #244/#780 Normal/Dragon Dhelmise #263/#781 Ghost/Grass Jangmo-o #271/#782 Dragon Hakamo-o #272/#783 Dragon/Fighting Kommo-o #273/#784 Dragon/Fighting Tapu Koko #285/#785 Electric/Fairy Tapu Lele #286/#786 Psychic/Fairy Tapu Bulu #287/#787 Grass/Fairy Tapu Fini #288/#788 Water/Fairy Cosmog #289/#789 Psychic Cosmoem #290/#790 Psychic Solgaleo #291/#791 Psychic/Steel Lunala #292/#792 Psychic/Ghost Nihilego #293/#793 Rock/Poison Buzzwole #294/#794 Bug/Fighting Pheromosa #295/#795 Bug/Fighting Xurkitree #296/#796 Electric Celesteela #297/#797 Steel/Flying Kartana #298/#798 Grass/Steel Guzzlord #299/#799 Dark/Dragon Necrozma #300/#800 Psychic Dusk Mane Necrozma #300/#800 Psychic/Steel Dawn Wings Necrozma #300/#800 Psychic/Ghost Magearna #301/#801 Steel/Fairy Marshadow #302/#802 Fighting/Ghost Poipole #261/#803 Poison Naganadel #262/#804 Poison/Dragon Stakataka #392/#805 Rock/Steel Blacephalon #393/#806 Fire/Ghost Zeraora #403/#807 Electric Meltan -/#808 Steel Melmetal -/#809 Steel

Gen 8 Pokémon list

Pokémon name Sprite Galar dex/National dex Type Grookey #001/#810 Grass Thwackey 002/#811 Grass Rillaboom #003/#812 Grass Scorbunny #004/#813 Fire Raboot #005/#814 Fire Cinderace #006/#815 Fire Sobble #007/#816 Water Drizzile #008/#817 Water Inteleon #009/#818 Water Skwovet #024/#819 Normal Greedent #025/#820 Normal Rookidee #021/#821 Flying Corvisquire #022/#822 Flying Corviknight #023/#823 Flying/Steel Blipbug #010/#824 Bug Dottler #011/#825 Bug/Psychic Orbeetle #012/#826 Bug/Psychic Nickit #029/#827 Dark Thievul #030/#828 Dark Gossifleur #126/#829 Grass Eldegoss #127/#830 Grass Wooloo #034/#831 Normal Dubwool #035/#832 Normal Chewtle #042/#833 Water Drednaw #043/#834 Water/Rock Yamper #046/#835 Electric Boltund #047/#836 Electric Rolycoly #161/#837 Rock Carkol #162/#838 Rock/Fire Coalossal #163/#839 Rock/Fire Applin #205/#840 Grass/Dragon Flapple #206/#841 Grass/Dragon Appletun #207/#842 Grass/Dragon Silicobra #312/#843 Ground Sandaconda #313/#844 Ground Cramorant #309/#845 Flying/Water Arrokuda #180/#846 Water Barraskewda #181/#847 Water Toxel #310/#848 Electric/Poison Toxtricity #311/#849 Electric/Poison Sizzlipede #159/#850 Fire/Bug Centiskorch #160/#851 Fire/Bug Clobbopus #351/#852 Fighting Grapploct #352/#853 Fighting Sinistea #335/#854 Ghost Polteageist #336/#855 Ghost Hatenna #241/#856 Psychic Hattrem #242/#857 Psychic Hatterene #243/#858 Psychic/Fairy Impidimp #238/#859 Dark/Fairy Morgrem #239/#860 Dark/Fairy Grimmsnarl #240/#861 Dark/Fairy Obstagoon #033/#862 Dark/Normal Perrserker #183/#863 Steel Cursola #237/#864 Ghost Sirfetch’d #219/#865 Fighting Mr. Rime #366/#866 Ice/Psychic Runerigus #328/#867 Ground/Ghost Milcery #185/#868 Fairy Alcremie #186/#869 Fairy Falinks #345/#870 Fighting Pincurchin #353/#871 Electric Snom #349/#872 Ice/Bug Frosmoth #350/#873 Ice/Bug Stonjourner #369/#874 Rock Eiscue #370/#875 Ice Indeedee #337/#876 Psychic/Normal Morpeko #344/#877 Electric/Dark Cufant #302/#878 Steel Copperajah #303/#879 Steel Dracozolt #374/#880 Electric/Dragon Arctozolt #375/#881 Electric/Ice Dracovish #376/#882 Water/Dragon Arctovish #377/#883 Water/Ice Duraludon #371/#884 Steel/Dragon Dreepy #395/#885 Dragon/Ghost Drakloak #396/#886 Dragon/Ghost Dragapult #397/#887 Dragon/Ghost Zacian #398/#888 Fairy Zamazenta #399/#889 Fighting Eternatus #400/#890 Poison/Dragon Kubfu -/#891 Fighting Urshifu (Single Strike style) -/#892 Fighting/Dark Urshifu (Rapid Strike style) -/#892 Fighting/Water Zarude -/#893 Dark/Grass Regieleki -/#894 Electric Regidrago -/#895 Dragon Glastrier -/#896 Ice Spectrier -/#897 Ghost Calyrex -/#898 Psychic/Grass Ice Rider Calyrex -/#898 Psychic/Ice Shadow Rider Calyrex -/#898 Psychic/Ghost Wyrdeer -/#899 Normal/Psychic Kleavor -/#900 Bug/Rock Ursaluna -/#901 Ground/Normal Basculegion -/#902 Water/Ghost Sneasler -/#903 Fighting/Poison Overqwil -/#904 Dark/Poison Enamorus -/#905 Fairy/Flying

Gen 9 Pokémon list​​​

Pokémon name Sprite Paldea dex/National dex Type Sprigatito #001/#906 Grass Floragato #002/#907 Grass Meowscarada #003/#908 Grass/Dark Fuecoco #004/#909 Fire Crocalor #005/#910 Fire Skeledirge #006/#911 Fire/Ghost Quaxly #007/#912 Water Quaxwell #008/#913 Water Quaquaval #009/#914 Water/Fighting Lechonk #010/#915 Normal Oinkologne #011/#916 Normal Tarountula #012/#917 Bug Spidops #013/#918 Bug Nymble #014/#919 Bug Lokix #015/#920 Bug/Dark Pawmi #022/#921 Electric Pawmo #023/#922 Electric/Fighting Pawmot #024/#923 Electric/Fighting Tandemaus #071/#924 Normal Maushold #072/#925 Normal Fidough #076/#926 Fairy Dachsbun #077/#927 Fairy Smoliv #084/#928 Grass/Normal Dolliv #085/#929 Grass/Normal Arboliva #086/#930 Grass/Normal Squawkabilly #113/#931 Normal/Flying Nacli #129/#932 Rock Naclstack #130/#933 Rock Garganacl #131/#934 Rock Charcadet #165/#935 Fire Armarouge #166/#936 Fire/Psychic Ceruledge #167/#937 Fire/Ghost Tadbulb #170/#938 Electric Bellibolt #171/#939 Electric Wattrel #177/#940 Electric/Flying Kilowattrel #178/#941 Electric/Flying Maschiff #196/#942 Dark Mabosstiff #197/#943 Dark Shroodle #202/#944 Poison/Normal Grafaiai #203/#945 Poison/Normal Bramblin #242/#946 Grass/Ghost Brambleghast #243/#947 Grass/Ghost Toedscool #244/#948 Ground/Grass Toedscruel #245/#949 Ground/Grass Klawf #249/#950 Rock Capsakid #251/#951 Grass Scovillain #252/#952 Grass/Fire Rellor #254/#953 Bug Rabsca #255/#954 Bug/Psychic Flittle #263/#955 Psychic Espathra #264/#956 Psychic Tinkatink #279/#957 Fairy/Steel Tinkatuff #280/#958 Fairy/Steel Tinkaton #281/#959 Fairy/Steel Wiglett #288/#960 Water Wugtrio #289/#961 Water Bombirdier #290/#962 Flying/Dark Finizen #291/#963 Water Palafin (Zero Form) #292/#964 Water Palafin (Hero Form) #292/#964 Water Varoom #293/#965 Steel/Poison Revavroom #294/#966 Steel/Poison Cyclizar #295/#967 Dragon/Normal Orthworm #296/#968 Steel Glimmet #308/#969 Rock/Poison Glimmora #309/#970 Rock/Poison Greavard #311/#971 Ghost Houndstone #312/#972 Ghost Flamigo #346/#973 Flying/Fighting Cetoddle #361/#974 Ice Cetitan #362/#975 Ice Veluza #373/#976 Water/Psychic Dondozo #374/#977 Water Tatsugiri (Curly Form) #375/#978 Dragon/Water Tatsugiri (Droopy Form) #375/#978 Dragon/Water Tatsugiri (Stretchy Form) #375/#978 Dragon/Water Annihilape #-/#979 Fighting/Ghost Clodsire #-/#980 Poison/Ground Farigiraf #-/#981 Normal/Psychic Dudunsparce #-/#982 Normal Kingambit #-/#983 Dark/Steel Great Tusk #376/#984 Ground/Fighting Scream Tail #377/#985 Fairy/Psychic Brute Bonnet #378/#986 Grass/Dark Flutter Mane #379/#987 Ghost/Fairy Slither Wing #380/#988 Bug/Fighting Sandy Shocks #381/#989 Electric/Ground Iron Treads #382/#990 Ground/Steel Iron Bundle #383/#991 Ice/Water Iron Hands #384/#992 Fighting/Electric Iron Jugulis #385/#993 Dark/Flying Iron Moth #386/#994 Fire/Poison Iron Thorns #387/#995 Rock/Electric Frigibax #388/#996 Dragon/Ice Arctibax #389/#997 Dragon/Ice Baxcalibur #390/#998 Dragon/Ice Gimmighoul (Chest Form) #391/#999 Ghost Gimmighoul (Roaming Form) #391/#999 Ghost Gholdengo #392/#1,000 Steel/Ghost Wo-Chien #393/#1,001 Dark/Grass Chien-Pao #394/#1,002 Dark/Ice Ting-Lu #395/#1,003 Dark/Ground Chi-Yu #396/#1,004 Dark/Fire Roaring Moon #397/#1,005 Dragon/Dark Iron Valiant #398/#1,006 Fairy/Fighting Koraidon #399/#1,007 Fighting/Dragon Miraidon #400/#1,008 Electric/Dragon Walking Wake #-/#1,009 Water/Dragon Iron Leaves #-/#1,010 Grass/Psychic Dipplin #-/#1,011 Grass/Dragon Poltchageist #-/#1,012 Grass/Ghost Okidogi #-/#1,014 Poison/Fighting Munkidori #-/#1,015 Poison/Psychic Fezandipiti #-/#1,016 Poison/Fairy Ogerpon #-/#1,017 Grass Archaludon #-/#1,018 Steel/Dragon Raging Bolt #-/#1,021 Electric/Dragon Iron Crown #-/#1,023 Steel/Psychic Terapagos #-/#1,024 Normal

